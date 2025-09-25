Tensione altissima a Cittanova, il sindaco Antico aggredisce Nino Cento | VIDEO

Caos a Cittanova, dove Nino Cento, coordinatore cittadino di Alternativa Popolare, è stato vittima di un’aggressione, documentata da un video che riportiamo in evidenza, con il Sindaco Domenico Antico. L’episodio è avvenuto nei pressi dell’abitazione del primo cittadino. Da settimane si discute su una presunta occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del Sindaco Antico, nei pressi della sua abitazione, tanto che c’è stata una lunga ed accesa discussione anche in consiglio comunale dove sono volate parole grosse tra i vari consiglieri comunali.

Ripepi: “aggressione indegna, chiediamo le dimissioni del Sindaco di Cittanova”

“Esprimo piena e incondizionata solidarietà a Nino Cento, Coordinatore Cittadino di Alternativa Popolare a Cittanova, aggredito brutalmente dal Sindaco Domenico Antico durante un sopralluogo. Un atto vile e meschino, documentato da telecamere, durante il quale il sindaco ha sferrato calci e tentato di sottrarre il cellulare con cui si stava registrando”. Lo dichiara Massimo Ripepi, Segretario Regionale di Alternativa Popolare, commentando l’episodio di inaudita gravità verificatosi oggi a Cittanova.

“Nino Cento – prosegue Ripepi – è un uomo libero e coraggioso, un cittadino che ha fatto della lotta all’illegalità, alla ‘ndrangheta e a ogni forma di ingiustizia una missione di vita. Aveva denunciato una presunta occupazione abusiva di suolo pubblico da parte del Sindaco Antico, denuncia che ha avuto risonanza istituzionale al punto da spingere il Prefetto ad intervenire, modificando l’ordine del giorno del Consiglio Comunale e imponendo la discussione sulla questione di incompatibilità legata proprio a quell’abuso”.

“Chi fa opposizione deve essere libero di farlo senza temere ritorsioni fisiche o intimidazioni. È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni risponda con la violenza al legittimo esercizio del diritto di controllo e denuncia. Per questo chiediamo con forza le dimissioni immediate del Sindaco Domenico Antico e l’intervento urgente del Prefetto. La democrazia non può tollerare simili degenerazioni istituzionali”, conclude Ripepi.