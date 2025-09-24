“Chiamate a Ballarino, ti aspetto sotto la Curva” ma lui non si presenta: cosa è successo al termine di Reggina-Gelbison | VIDEO

Lo hanno chiamato in tutti i modi, ma non si è presentato. “Ballarino, sotto la Curva”. Ma anche “chiamate a Ballarino”. E poi “Ballarino siamo qua”. Ma niente: il proprietario della Reggina non si è presentato. E’ da poco terminata la gara con la Gelbison, ovvero quella che ha segnato il punto più basso di sempre della storia amaranto. Gli ultrà, imbufaliti col patron sin dallo 0-1 (contestazione nel primo tempo e anche nella ripresa, episodio che ha anche portato ai fischi della Tribuna verso la Curva), al triplice fischio lo hanno chiamato sotto la Curva, ma lui non si è presentato, andando via e indicando il silenzio stampa da parte di tutta la società.

Di seguito il video che racchiude i concitati momenti.