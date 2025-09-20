Charlie Kirk omofobo? Le false accuse dalla sinistra: il comizio in cui zittiva le critiche dei conservatori sui gay | VIDEO

L’omicidio di Charlie Kirk ha aperto un forte dibattito internazionale che ha acuito, ancor di più, il clima politico già abbastanza pesante fra destra e sinistra. L’attivista conservatore, famoso per parlare ai giovani nei campus universitari attraverso un dibattito sereno, aperto e nel quale si confrontava anche con posizioni opposte alle sue (spesso anche violente), è stato ucciso proprio a causa delle sue idee con un colpo di fucile alla gola da parte di un ragazzo vicino alla sinistra radicale.

Ma c’è di più. Le indagini si stanno concentrando sul rapporto che l’assassino, Tyler Robinson, intrattenesse con la coinquilina trans con la quale viveva. L’FBI ha esteso i suoi accertamenti a gruppi LGBTQI+ violenti e di estrema sinistra per capire se possano avere un ruolo nell’omicidio di Charlie Kirk. Il movente, in questo caso, sarebbe da ricercare nelle presunte idee omofobe del compianto sostenitore trumpiano.

Una narrazione falsa, alimentata dalla sinistra e dai suoi detrattori. È diventato virale, infatti, un video nel quale Charlie Kirk, durante uno dei suoi dibattiti, si confronta con un giovane conservatore. Parliamo di un ragazzo del suo stesso partito, non un avversario politico, un ragazzo che ne condivide idee e ideali, ma che in quel frangente ne criticava fortemente un aspetto: l’apertura agli omosessuali fra i conservatori.

La risposta di Kirk, cristiano e conservatore, è tutt’altro che chiusa, bigotta e omofoba: “cosa faresti, se potessi decidere autonomamente, con le persone gay in America? Se mi dici che non sono ammessi nel movimento conservatore, li cacceresti ogni volta che si presentano al Partito Repubblicano? Se fossi al comando che gli diresti: non puoi far parte del Partito Repubblicano?“. Il ragazzo risponde: “se qualcuno dice apertamente di essere omosessuale, sì, non dovrebbero far parte del movimento conservatore“. Dunque, Kirk ribatte: “perchè ti interessa così tanto cosa quello che fanno nella loro vita privata da doverlo dire davanti a tutti?“. Il ragazzo urla: “è contro Dio, ecco perchè! Sei cristiano o no?“.

Kirk, quindi: “viviamo in una teocrazia sì o no? Sì sono cristiano, e pensa un po’, essere cristiani significa interpretare correttamente ciò che la teologia dice per ogni individuo, ma significa anche essere pazienti, amorevoli e gentili. Gesù Cristo parlava a tutte le persone, svolse il suo ministero in Giudea, Samaria, cenò con esattori delle tasse, con prostitute, svolse il suo ministero in tutto il Mediterraneo. Essere cristiani significa avere una mentalità aperta ma salda in ciò in cui credi. Quindi puoi credere a ciò che dici, ma se dici che c’è qualcosa di sbagliato nel comunicare o frequentare persone solo perchè prendono decisioni personali diverse dalle tue, allora, signore, lei non è un conservatore“.