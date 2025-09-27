Cesena-Palermo, Inzaghi: “dopo mezz’ora pensavo di vincerla”. E sull’infortunio di Gomes…

“Va bene così, ma sarò onesto. Dopo la prima mezz’ora pensavo di vincerla. Sembrava l’avessimo vinta ma siamo andati sotto. Sappiamo che squadra è, ma abbiamo reagito. Abbiamo preso un punto importante, siamo stati bravi a recuperarla“. È quanto dichiarato da Pippo Inzaghi nel post partita di Cesena-Palermo, gara conclusa in parità con il risultato di 1-1. Il tecnico piacentino fa riferimento a un buon inizio gara dei siciliani, poi ritrovatisi sotto nel punteggio e costretti a rimontare.

Nel finale il gol dei possibili 3 punti non è arrivato. “Non penso ci siamo accontentati, avevamo il pallino del gioco. Dovevamo essere un po’ più decisi, ma mi porto le cose positive di questa partita“, afferma Inzaghi.

“In Serie B sono tutte toste, magari col Frosinone abbiamo storto un po’, eravamo dispiaciuti per quella gara. Se giochiamo con questa personalità va bene così. Pensavo oggi di segnare da un momento all’altro ma questo è il calcio. Per la troppa voglia rischiavamo di prendere il gol e abbiamo subito quel contropiede. Ma l’abbiamo ripresa. Quando non puoi vincerla, non la devi perdere“, continua l’ex tecnico della Reggina.

Sospiro di sollievo per Gomes: “solo crampi, è tutto ok“, chiarisce Inzaghi.