Il Palermo acciuffa il Cesena in rimonta: Inzaghi primo dopo il big match in attesa del Modena | CLASSIFICA

Dopo il ko di Coppa Italia contro l’Udinese, il Palermo torna subito in campo nel big match della 5ª Giornata di Serie B. Scontro ad alta quota quello dei siciliani che affrontano il Cesena: entrambe le squadre prime a 10 punti in classifica, gli stessi del Modena impegnato alle 17:15 in casa contro il Pescara. Inizio di stagione simile per le due squadre: i ragazzi di Inzaghi avevano subito appena un gol prima di questa gara (miglior difesa del campionato), segnandone 7; i romagnoli di gol ne hanno fatti 9 e subiti 5. Tre vittorie e un pareggio per entrambe, anzi due.

La sfida del sabato pomeriggio di Serie B finisce, infatti, in parità. Un gol per parte e un punto a testa. A Blesa risponde Bani, diverse occasioni per entrambe, solo una concretizzata. Entrambe le squadre restano imbattute e temporaneamente in vetta insieme al Frosinone, in attesa della gara del Modena che, in caso di vittoria, prenderebbe la vetta solitaria a +2.

Cesena-Palermo: la cronaca del match

Primo tempo acceso con il Palermo che si fa pericoloso con i colpi di testa di Bani (alto di poco sulla traversa) prima e dopo Le Duaron (parato da Klinsmann). Il Cesena tiene botta, si fa pericoloso con una conclusione di Shpendi deviata in angolo al 32′ e 2 minuti dopo trova il vantaggio con Blesa che trova l’angolino giusto per l’1-0.

I romagnoli nella ripresa sfiorano il raddoppio con Shpendi che si divora una ghiotta occasione calciando a lato. Il Palermo centra una traversa con Pohjanpalo e poco dopo pareggia i conti al 55′ con un destro di Bani. Ancora Shpendi pericoloso ma impreciso al 60′. La girandola dei cambi nel finale non porta a nulla di concreto: la gara finisce 1-1.

Risultati Serie B, 5ª giornata

Venerdì 26 settembre

Ore 20.30

Catanzaro-Juve Stabia 2-2

Sabato 27 settembre

Ore 15.00

Avellino-Entella 2-0

Cesena-Palermo 1-1

Mantova-Frosinone 1-5

Sudtirol-Reggiana 3-1

Venezia-Spezia 2-0

Ore 17.15

Monza-Padova

Ore 19.30

Bari-Sampdoria

Domenica 28 settembre

Ore 17.15

Modena-Pescara

Ore 19.30

Empoli-Carrarese

Classifica Serie B

Frosinone 11 Palermo 11 Cesena 11 Modena 10* Avellino 10 Sudtirol 8 Venezia 8 Juve Stabia 7 Monza 7 Carrarese 5* Catanzaro 5 Reggiana 5 Entella 5 Pescara 4* Padova 4* Empoli 4* Mantova 3 Spezia 2 Bari 1* Sampdoria 0*

*1 partita in meno

Prossimo turno, 6ª giornata

Martedì 30 settembre

Ore 20.30

Entella-Bari

Frosinone-Cesena

Juve Stabia-Mantova

Padova-Avellino

Palermo-Venezia

Reggiana-Spezia

Mercoledì 1 ottobre

Ore 20.30

Carrarese-Modena

Empoli-Monza

Pescara-Sudtirol

Sampdoria-Catanzaro