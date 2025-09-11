“Cena straordinaria”, a Catanzaro evento di beneficenza con Occhiuto e Tridico

Una tavolata lunga 400 metri per ospitare mille commensali sotto le stelle di Catanzaro e trasformare Corso Mazzini in un ristorante a cielo aperto per beneficenza. E’ la “Cena straordinaria” organizzata ieri sera dall’Associazione Acli Città del Vento, in collaborazione con la Regione Calabria – assessorato all’Agricoltura, il Comune di Catanzaro, l’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi e diversi partner privati. Un evento promosso con un fine nobile: il ricavato, al netto delle spese, sarà utilizzato per realizzare i sogni dei bambini ricoverati nel reparto di onco-ematologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera universitaria “Dulbecco” di Catanzaro. Tra i commensali anche due candidati alla presidenza della Regione Calabria alle regionali del 5 e 6 ottobre, il presidente dimissionario Roberto Occhiuto e lo sfidante del campo progressista Pasquale Tridico. La cena è stata l’occasione per un primo incontro diretto tra i due che si sono salutati cordialmente, stringendosi la mano sorridenti e facendosi reciprocamente gli auguri per il voto. I candidati hanno poi preso posto a tavola a poca distanza l’uno dall’altro.

Protagonisti, anche quest’anno, i sei chef calabresi insigniti della stella Michelin – Luca Abbruzzino, Luigi Lepore, Nino Rossi, Caterina Ceraudo, Antonio Biafora e Riccardo Sculli – guidati dal coordinamento dello chef Antonio Abbruzzino che hanno preparato piatti pensati e curati nei minimi dettagli, a base di eccellenze del territorio.

Occhiuto: “fine nobile”

“E’ un fine nobile – ha detto Occhiuto – quello della solidarietà per il reparto di un oncoematologia pediatrica. Sono felice di esserci perché spesso sono attaccato dai miei oppositori perché sembrerebbe che parlo di una Calabria straordinaria, di una Calabria che secondo loro non c’è. Questa Calabria c’è, ci sono chef straordinari, posti bellissimi, risorse straordinarie. So bene che ci sono tanti problemi, io cerco di risolverli. Io parlo come parla uno che ama la sua regione. Bisogna puntare su questo ed è bellissimo che qui a Catanzaro, in questo corso, ci siano tante persone che decidono di donare qualcosa in beneficenza dimostrando però quante eccellenze ci sono nella nostra regione”.

Le parole di Tridico

Tridico, dal canto suo, ha evidenziato che si è trattato di una “bellissima, veramente bellissima idea delle Acli, straordinaria, appoggiata dall’amministrazione attuale, dal sindaco Nicola Fiorita. E’ una bellissima tavolata”.