Elezioni Regionali Calabria, stretta di mano tra Occhiuto e Tridico ad una cena di beneficenza a Catanzaro

Primo incontro tra il presidente della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico, candidato del centrosinistra unito. L’occasione è stata fornita dalla “Cena straordinaria”, un evento di beneficenza che vede Corso Mazzini, a Catanzaro, trasformato in un ristorante all’aperto. Occhiuto e Tridico si sono salutati sorridenti, augurandosi reciprocamente un “in bocca al lupo” per le consultazioni del 5 e 6 ottobre.

Tra i presenti il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, il sottosegretario Wanda Ferro, Filippo Pietropaolo, vicepresidente uscente della Giunta regionale e Matilde Siracusano, sottosegretario e compagna di Occhiuto.