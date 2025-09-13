Catanzaro, Aquilani: “primo tempo apatico, non sono contento. Perché non Liberali? Siamo in 30…”

“Non ci aspettavamo un primo tempo così apatico, lento, con tanti errori. Per fare un certo tipo di calcio serve coraggio e qualità, nella ripresa sono uscite le qualità individuali ed esce un’altra partita. Mi auguro di ripartire dal secondo tempo. I cambi ci hanno dato qualcosa, chi è entrato lo ha fatto con piglio giusto e qualità. Più pericolosi con Iemmello centravanti? Anche a me è piaciuta questa soluzione, anche se può giocare più dietro. Non sono soddisfatto neanch’io del primo tempo, e neanche i calciatori. Non ci piace il primo tempo, non siamo contenti, ma cerchiamo di lavorare e migliorare questo aspetto”. Così mister Aquilani in conferenza stampa al termine di Catanzaro-Carrarese, terminata 1-1.

“L’impatto di Oudin? E’ entrato bene, ma è arrivato con una condizione fisica approssimativa. Ci ha fatto vedere che ha una qualità che ci può dare una grossa mano. Perché non sta giocando Liberali? Per lo stesso motivo per cui non stanno giocando altri, tra cui Alesi, Seha, Brighenti. Il problema è che siamo 30, e ne devono giocare 11. Se facciamo questo discorso non ne usciamo mai. Liberali l’ho voluto io, se è arrivato è per me” ha aggiunto Aquilani.