Catanzaro, pari e… pali: altro 1-1 al “Ceravolo”, Aquilani non sfonda contro la Carrarese (che colpisce tre legni)

Terza partita, terzo pari. Partenza di campionato lenta, senza vittorie né sconfitte, per il Catanzaro, come lo scorso anno. Seconda gara al “Ceravolo” e secondo 1-1, questa volta contro la Carrarese, che colpisce tre legni (uno per le Aquile). Questa volta, a passare sono i padroni di casa, con Antonini, ma Illanes pareggia i conti su dormita di Pittarello (che lo tiene in gioco), il quale dorme anche davanti.

La partita

Aquilani aveva detto: i nuovi sono ancora indietro di condizione. E quindi non “accontenta” chi si aspettava Oudin dal primo minuto: davanti ci sono Cisse e Nuamah, con Iemmello dietro Pittarello, quest’ultimo però impalpabile.

Pronti via e Iemmello, dopo neanche un minuto, fa subito capire le sue intenzioni di giornata, con uno scontro con un avversario che apre a qualche scaramuccia. In avvio sembra esserci un po’ di nervosismo, forse più che altro adrenalina, ma non succede molto. Un po’ per il vento, ma soprattutto per troppa superficialità, invece, si registrano tanti errori semplici e di appoggio in zona pericolosa, specie dal Catanzaro, il quale sbaglia molto nel forzare la costruzione dal basso. Sembrano essere troppo larghe le maglie dei difensori di casa, che permettono agli avanti ospiti di avvicinarsi in area con tanta facilità. In una di queste situazioni arriva la prima occasione della partita, di marca Carrarese: Finotto si accentra, salta un difensore con una finta e conclude, ma Pigliacelli è bravo a chiudere la porta.

Altra occasione è alla mezz’ora, sempre di marca ospite, in una mischia scaturita da corner, con il palo colpito da Abiuso. A palo risponde… palo, ma questa volta colpito dal Catanzaro. Bellissimo gesto tecnico di Nuamah, che punta il diretto avversario da sinistra e poi conclude a giro: il portiere sfiora con le dita, sfera sul legno. Ancora portiere ospite protagonista nel recupero di fine primo tempo: filtrante di Iemmello per Cisse, che tira a botta sicuro, ma la conclusione è respinta. Il primo tempo si conclude a reti bianche, con due occasioni per parte e anche metà tempo per parte: meglio la Carrarese nella prima mezz’ora, poi è cresciuto il Catanzaro.

E la ripresa si apre come si era concluso il primo tempo: con il Catanzaro in attacco e in… gol. Prima azione, primo corner, palla in rete. Schema da angolo, Pontisso allarga per Di Chiara, assist di prima di testa per Antonini che batte in porta. Terza stagione in Serie B, terzo allenatore diverso, ma sempre i calci pizzati tra le grandi doti dei giallorossi, che un minuto dopo il gol tremano per una traversa colpita dagli ospiti.

Il Catanzaro sembra tenere bene, ma all’ora di gioco arriva il pari ospite: sempre un corner, palla verticale in mezzo, Pittarello tiene in gioco Illanes e quest’ultimo conclude a un passo da Pigliacelli: 1-1. Tanti cambi nell’ultima mezz’ora, dove però subentra la stanchezza e le occasioni latitano. La più importante, a cinque minuti dalla fine, è della Carrarese, con Sekulov, che colpisce la traversa. Terzo legno per gli ospiti, sfortunati. Il Catanzaro ringrazia, ma sa bene che serve di più. Per il momento né infamia né lode.

Il tabellino

Marcatori: 1’ st Antonini (CTZ), 20’ st Illanes (CAR)

Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara (15’ st Verrengia); Favasuli, Pontisso, Petriccione (28’ st Rispoli), Nuamah (28’ st D’Alessandro); Cisse (45’ st Pandolfi), Iemmello; Pittarello (28’ st Oudin)

A disposizione: Marietta, Liberali, Brighenti, Alesi, Buso, Frosinini, Buglio

All. Aquilani

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Minucci, Imperiale; Zanon (28’ st, Bouah), Zuelli (39’ st Parlanti), Hasa, Cicconi; Finotto (39’ st Arena), Bozhanaj (32’ pt Melengoni); Abiuso (28’ st Sekulov)

A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Rubino, Distefano, Calabrese, Accornero

All. Calabro

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Zingarelli – Zezza

IV uomo: Angelillo

VAR: Camplone

Ass. VAR: Marini

Recupero: 2′ pt, 7′ pt

Angoli: Catanzaro 6, Carrarese 8

Ammoniti: 2’ pt Iemmello (CTZ), 13’ pt Bozhanaj (CAR), 5’ st Hasa (CAR), 5’ st Nuamah (CTZ), 8’ st Di Chiara (CTZ), 34’ st Rispoli (CTZ), 50’ st Parlanti (CAR)

Risultati Serie B, 3ª giornata

Venerdì 12 settembre

Ore 20.30

Avellino-Monza 2-1

Sabato 13 settembre

Ore 15.00

Juve Stabia-Reggiana 0-0

Modena-Bari 3-0

Padova-Frosinone 0-1

Pescara-Venezia 2-2

Ore 17.15

Catanzaro-Carrarese 1-1

Ore 19.30

Sampdoria-Cesena

Domenica 14 settembre

Ore 15.00

Entella-Mantova

Ore 17.15

Südtirol-Palermo

Ore 19.30

Empoli-Spezia

Classifica Serie B

Modena 7 Frosinone 7 Venezia 5 Carrarese 5 Cesena 4* Sudtirol 4* Reggiana 4 Palermo 4* Monza 4 Avellino 4 Empoli 3* Mantova 3* Juve Stabia 3 Catanzaro 3 Entella 2* Spezia 1* Pescara 1 Padova 1 Bari 1 Sampdoria 0*

*una partita in meno

Prossimo turno, 4ª giornata

Venerdì 19 settembre

Ore 19.00

Frosinone-Südtirol

Ore 21.00

Palermo-Bari

Sabato 20 settembre

Ore 15.00

Reggiana-Catanzaro

Spezia-Juve Stabia

Venezia-Cesena

Ore 17.15

Monza-Sampdoria

Ore 19.30

Mantova-Modena

Domenica 21 settembre

Ore 15.00

Carrarese-Avellino

Ore 17.15

Pescara-Empoli

Ore 19.30

Padova-Entella