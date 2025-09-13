Catanzaro, pari e… pali: altro 1-1 al “Ceravolo”, Aquilani non sfonda contro la Carrarese (che colpisce tre legni)

Terza partita, terzo pari. Partenza di campionato lenta, senza vittorie né sconfitte, per il Catanzaro, come lo scorso anno. Seconda gara al “Ceravolo” e secondo 1-1, questa volta contro la Carrarese, che colpisce tre legni (uno per le Aquile). Questa volta, a passare sono i padroni di casa, con Antonini, ma Illanes pareggia i conti su dormita di Pittarello (che lo tiene in gioco), il quale dorme anche davanti.
La partita
Aquilani aveva detto: i nuovi sono ancora indietro di condizione. E quindi non “accontenta” chi si aspettava Oudin dal primo minuto: davanti ci sono Cisse e Nuamah, con Iemmello dietro Pittarello, quest’ultimo però impalpabile.
Pronti via e Iemmello, dopo neanche un minuto, fa subito capire le sue intenzioni di giornata, con uno scontro con un avversario che apre a qualche scaramuccia. In avvio sembra esserci un po’ di nervosismo, forse più che altro adrenalina, ma non succede molto. Un po’ per il vento, ma soprattutto per troppa superficialità, invece, si registrano tanti errori semplici e di appoggio in zona pericolosa, specie dal Catanzaro, il quale sbaglia molto nel forzare la costruzione dal basso. Sembrano essere troppo larghe le maglie dei difensori di casa, che permettono agli avanti ospiti di avvicinarsi in area con tanta facilità. In una di queste situazioni arriva la prima occasione della partita, di marca Carrarese: Finotto si accentra, salta un difensore con una finta e conclude, ma Pigliacelli è bravo a chiudere la porta.
Altra occasione è alla mezz’ora, sempre di marca ospite, in una mischia scaturita da corner, con il palo colpito da Abiuso. A palo risponde… palo, ma questa volta colpito dal Catanzaro. Bellissimo gesto tecnico di Nuamah, che punta il diretto avversario da sinistra e poi conclude a giro: il portiere sfiora con le dita, sfera sul legno. Ancora portiere ospite protagonista nel recupero di fine primo tempo: filtrante di Iemmello per Cisse, che tira a botta sicuro, ma la conclusione è respinta. Il primo tempo si conclude a reti bianche, con due occasioni per parte e anche metà tempo per parte: meglio la Carrarese nella prima mezz’ora, poi è cresciuto il Catanzaro.
E la ripresa si apre come si era concluso il primo tempo: con il Catanzaro in attacco e in… gol. Prima azione, primo corner, palla in rete. Schema da angolo, Pontisso allarga per Di Chiara, assist di prima di testa per Antonini che batte in porta. Terza stagione in Serie B, terzo allenatore diverso, ma sempre i calci pizzati tra le grandi doti dei giallorossi, che un minuto dopo il gol tremano per una traversa colpita dagli ospiti.
Il Catanzaro sembra tenere bene, ma all’ora di gioco arriva il pari ospite: sempre un corner, palla verticale in mezzo, Pittarello tiene in gioco Illanes e quest’ultimo conclude a un passo da Pigliacelli: 1-1. Tanti cambi nell’ultima mezz’ora, dove però subentra la stanchezza e le occasioni latitano. La più importante, a cinque minuti dalla fine, è della Carrarese, con Sekulov, che colpisce la traversa. Terzo legno per gli ospiti, sfortunati. Il Catanzaro ringrazia, ma sa bene che serve di più. Per il momento né infamia né lode.
Il tabellino
Marcatori: 1’ st Antonini (CTZ), 20’ st Illanes (CAR)
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Bettella, Antonini, Di Chiara (15’ st Verrengia); Favasuli, Pontisso, Petriccione (28’ st Rispoli), Nuamah (28’ st D’Alessandro); Cisse (45’ st Pandolfi), Iemmello; Pittarello (28’ st Oudin)
A disposizione: Marietta, Liberali, Brighenti, Alesi, Buso, Frosinini, Buglio
All. Aquilani
Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Minucci, Imperiale; Zanon (28’ st, Bouah), Zuelli (39’ st Parlanti), Hasa, Cicconi; Finotto (39’ st Arena), Bozhanaj (32’ pt Melengoni); Abiuso (28’ st Sekulov)
A disposizione: Fiorillo, Salamon, Oliana, Rubino, Distefano, Calabrese, Accornero
All. Calabro
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Zingarelli – Zezza
IV uomo: Angelillo
VAR: Camplone
Ass. VAR: Marini
Recupero: 2′ pt, 7′ pt
Angoli: Catanzaro 6, Carrarese 8
Ammoniti: 2’ pt Iemmello (CTZ), 13’ pt Bozhanaj (CAR), 5’ st Hasa (CAR), 5’ st Nuamah (CTZ), 8’ st Di Chiara (CTZ), 34’ st Rispoli (CTZ), 50’ st Parlanti (CAR)
Risultati Serie B, 3ª giornata
Venerdì 12 settembre
Ore 20.30
Avellino-Monza 2-1
Sabato 13 settembre
Ore 15.00
Juve Stabia-Reggiana 0-0
Modena-Bari 3-0
Padova-Frosinone 0-1
Pescara-Venezia 2-2
Ore 17.15
Catanzaro-Carrarese 1-1
Ore 19.30
Sampdoria-Cesena
Domenica 14 settembre
Ore 15.00
Entella-Mantova
Ore 17.15
Südtirol-Palermo
Ore 19.30
Empoli-Spezia
Classifica Serie B
- Modena 7
- Frosinone 7
- Venezia 5
- Carrarese 5
- Cesena 4*
- Sudtirol 4*
- Reggiana 4
- Palermo 4*
- Monza 4
- Avellino 4
- Empoli 3*
- Mantova 3*
- Juve Stabia 3
- Catanzaro 3
- Entella 2*
- Spezia 1*
- Pescara 1
- Padova 1
- Bari 1
- Sampdoria 0*
*una partita in meno
Prossimo turno, 4ª giornata
Venerdì 19 settembre
Ore 19.00
Frosinone-Südtirol
Ore 21.00
Palermo-Bari
Sabato 20 settembre
Ore 15.00
Reggiana-Catanzaro
Spezia-Juve Stabia
Venezia-Cesena
Ore 17.15
Monza-Sampdoria
Ore 19.30
Mantova-Modena
Domenica 21 settembre
Ore 15.00
Carrarese-Avellino
Ore 17.15
Pescara-Empoli
Ore 19.30
Padova-Entella