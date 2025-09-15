Adesso è ufficiale: Francis Ford Coppola girerà il suo nuovo film a Reggio Calabria | DETTAGLI

La notizia era nell’aria già da qualche giorno, le due tornate di sopralluoghi avevano dato indizi importanti e fatto “annusare” aria di grande cinema. I dettagli raccolti in esclusiva dalla redazione di StrettoWeb avevano incuriosito i reggini e adesso arriva anche la conferma: Francis Ford Coppola girerà a Reggio Calabria il suo nuovo film. Il famosissimo regista hollywoodiano, genio creativo dietro la saga de “Il Padrino”, “Apocalypse Now” e “Dracula di Bram Stoker”, girerà per 3 settimane a Reggio Calabria.

La conferma è arrivata da Anton Giulio Grande, presidente della Calabria Film Commission: “Coppola ha fatto 2 tornate di sopralluoghi in città, si è innamorato di Reggio Calabria, del resto, come può essere altrimenti… nei primi di novembre girerà qui per 3 settimane, poi altre 3 settimane in Basilicata che è la sua Regione d’origine“.