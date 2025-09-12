Francis Ford Coppola a Reggio Calabria per il nuovo film: retroscena e location, cosa sappiamo

Reggio Calabria sarà la sede del nuovo film di un grande regista. Parliamo di Francis Ford Coppola, un gigante del cinema internazionale legato a successi intramontabili come la saga de “Il Padrino”, “Apocalypse Now” e “Dracula di Bram Stoker”. Coppola è arrivato in città nei giorni scorsi, accompagnato dal Sindaco Falcomatà, dal delegato al Turismo Latella e dal presidente della Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, al fine di effettuare un sopralluogo in alcuni dei luoghi più iconici di Reggio Calabria quali Palazzo Alvaro, il Teatro Cilea, Villa Zerbi e l’Hotel Miramare.

Secondo le prime informazioni raccolte in esclusiva da StrettoWeb, proprio il Miramare sarebbe una delle location che ha attirato maggiormente l’attenzione della scenografa che, dal punto di vista artistico, per la realizzazione di una stanza veneziana, di una stanza francese e una inglese, è sembrata interessata all’Art Nuveau e allo stile Liberty. Un’interesse che fa pensare a un film, o a una parte di esso, cronologicamente ambientato nei primi del Novecento.