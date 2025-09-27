A Reggio Calabria il casting per il film di Francis Ford Coppola: cercasi attori e comparse calabresi, ma ci sono tante limitazioni | INFO e DETTAGLI

casting film
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Per il nuovo film di Francis Ford Coppola che sarà girato a Reggio Calabria come già anticipato da StrettoWeb, si cercano attori e comparse per la realizzazione del film. Il casting è aperto a uomini e donne tra i 18 e i 72 anni, e a minorenni dai 6 ai 17 anni (purchè accompagnati da un genitore), con tratti somatici europei: francesi, inglesi, italiani, nordeuropei, residenti o domiciliati in Calabria. Le riprese sono previste a dicembre 2025 e le location saranno Reggio Calabria, Cosenza e Scilla.

Il film è ambientato negli anni ’30 quindi per garantire ľattinenza storica, non potranno partecipare persone con le seguenti caratteristiche estetiche:

  • Sopracciglia o contorno labbra tatuati.
  • Unghie ricostruite (richiesta disponibilità a rimuovere gel o ricostruzioni).
  • Ritocchi evidenti di chirurgia estetica (es. filler labbra).
  • Tatuaggi visibili.
  • Capelli rasati, tagli doppi, meches o tinte non naturali.

Il luogo del casting sarà Reggio Calabria presso il Teatro Cilea sul Corso Garibaldi n.32, le date disponibili saranno invece le seguenti:

7 0TTOBRE
dalle 10:00 alle 13:30 solo maggiorenni
dalle 14:30 alle 18:00 maggiorenni e minorenni

8 OTTOBRE
dalle 09:00 alle 13:30 solo maggiorenni
dalle 14:30 alle 15:30 maggiorenni e minorenni

Il casting è riservato a chi vive nei luoghi indicati o può raggiungerli facilmente. Per partecipare, necessario presentarsi con foto cartacea recente, in primo piano o piano americano, senza filtri nè ritocchi (anche scattata con il cellulare), con nome e cognome chiaramente indicati sul retro.

Per ogni giornata di lavoro previsto un compenso regolarmente retribuito secondo il CCNL di riferimento. Non possono partecipare: Dipendenti della P. A. e Pensionati quota 100 o pensione anticipata.

Extras Gasting Coordinator: Vanja Borozan
Per info e candidature chiamare il numero 3758169425 o inviare una mail a cinecasting.calabria@gmail.com.

