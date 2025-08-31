Viola: Kim Hughes, Gianfranco Benvenuti e il toccante video generato dall’IA

StrettoWeb

La scomparsa di Kim Hughes, avvenuta qualche giorno fa, ha rattristato tutto il mondo Viola, dalla società ai tifosi. Tantissimi i messaggi, sui social e non solo, per una delle figure simbolo degli anni d’oro neroarancio. Proprio i tifosi, sfruttando i mezzi messi oggi a disposizione dall’intelligenza artificiale, hanno voluto omaggiare Kim Hughes e un’altra figura storica del club: l’ex coach Gianfranco Benvenuti, scomparso nel 2012.

E’ stata infatti generata un’immagine in cui i due si abbracciano. Una foto molto toccante, che ha sicuramente fatto scendere qualche lacrimuccia, ma anche qualche sorriso e qualche bel ricordo ai tifosi. E chissà che ora i due non si stiano abbracciando veramente, lassù.