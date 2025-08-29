Il cielo ha una stella in più: addio a Kim Hughes, leggenda della grande Viola

StrettoWeb

Una triste notizia funesta la preseason della Viola: è morto Kim Hughes, leggenda neroarancio. Il gigante americano, 211 cm di fisico e tecnica, ha vestito la maglia neroarancio dal 1983 al 1988 dopo aver giocato a Milano e Roma, oltre alle esperienze in NBA con New York Nets, Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers. Dopo Reggio Calabria due esperienze fra Brescia e Milano, prima di iniziare la carriera da vice allenatore con una parentesi da head coach ai Clippers di Chris Paul e Blake Griffin.

Il post della Viola: il ricordo di Kim Hughes

La Viola, attraverso i social, ha ricordato così Kim Hughes: “Kim Hughes ci ha lasciati. Kim è stato protagonista assoluto della storia della Viola degli indimenticabili anni 80. Kim è stato uno dei nostri miti, un idolo, un mostro sacro. Rivolgiamo un pensiero grato per le sue gesta in neroarancio e porgiamo le nostre condoglianze alla moglie Christy Pitts Hughes , ai figli e a tutta la famiglia. Riposa in pace Kim, ti sia lieve la terra“.