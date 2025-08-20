Tragedia in Sicilia: trovato il cadavere del disperso a Leonforte

StrettoWeb

Tragedia a Leonforte, in provincia di Enna, dove, i vigili del fuoco, hanno rinvenuto il cadavere della persona dispersa da ieri nel torrente Crisa. La vittima è Matteo Ciurca, di 40 anni. Altre 2 persone, su un’altra auto, sono riuscite a salvarsi. Ciurca era nell’auto con Salvatore Rosano, che è sfuggito alla furia delle acque: insieme stavano andando a dare da mangiare ai cani in campagna.

Sull’altra auto viaggiava Luigi Muratore, un agricoltore che era andato nel suo pescheto. Anche lui si è salvato.