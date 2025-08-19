Caos maltempo Sicilia: due auto travolte da una bomba d’acqua, un disperso

StrettoWeb

Paura in Sicilia dove i Vigili del Fuoco stanno intervenendo a Leonforte, in provincia di Enna, per due auto precipitate nel torrente Crisa dopo essere state travolte da una bomba d’acqua. Le vetture sono state individuate e due persone sono state recuperate, mentre sono in corso le ricerche, anche con un elicottero del nucleo di Catania, di uno degli occupanti che dalle testimonianze risulterebbe disperso. Le auto si trovavano su una stradina parallela al torrente Crisa, in contrada Noce.

Le spiegazioni del sindaco

Il corso d’acqua è quasi sempre asciutto ed in quello che dovrebbe essere il suo alveo vi sono coltivazioni. “C’è stata una bomba d’acqua – dice il sindaco di Leonforte Piero Livolsi – e le tre persone sono state travolte dall’acqua. Due di loro si sono salvate salendo sul tetto dell’auto. L’altra persona è dispersa. L’elicottero dei Vigili del Fuoco è dovuto andare via perché non è autorizzato al volo notturno. Le ricerche continuano via terra e coi sommozzatori”.