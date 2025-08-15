Stretta di mano fra Trump e Putin, al via il vertice in Alaska

StrettoWeb

Stretta di mano fra Donald Trump e Vladimir Putin alla Joint base Elmendorf-Richardson a Anchorage. Il leader del Cremlino è stato accolto dal presidente americano appena sceso dall’aereo presidenziale. L’incontro è il primo fra Putin e un presidente americano da quanto Putin incontrò nel 2021 Joe Biden a Ginevra. La stretta di mano è avvenuta sul tappeto rosso allestito per Putin. I due, ripresi dalle telecamere, sono apparsi molto sorridenti.