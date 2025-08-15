Incontro Trump – Putin, in corso da due ore la riunione tra i due leader

StrettoWeb

Lo storico summit tra Donald Trump e Vladimir Putin è in corso due ore. Dopo il breve tragitto in auto da soli, i due leader infatti hanno avviato ufficialmente i lavori intorno alle 21.30 italiane. Il bilaterale sarà seguito, secondo il programma ufficiale, da un pranzo allargato ad altri componenti delle rispettive delegazioni e poi da una conferenza congiunta. Putin e Trump sono affiancati da due consiglieri ciascuno nel loro primo incontro. Da parte Usa sono presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Da parte russa il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov.

Dietro Trump e Putin la scritta ‘Pursuing Peace’