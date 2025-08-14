Strage di migranti a largo di Lampedusa: riprese le ricerche dei dispersi

StrettoWeb

Le ricerche dei dispersi dopo il naufragio di migranti di ieri a largo da Lampedusa sono riprese all’alba. Alla camera mortuaria ci sono 23 cadaveri, ma i morti accertati, secondo quanto reso noto ieri dalle forze dell’ordine, sono 27. All’hotspot sono già iniziati i colloqui del personale della Croce rossa italiana con i superstiti che sono stati divisi per gruppi linguistici. I loro racconti serviranno a ricostruire cosa nel dettaglio è accaduto prima e durante il naufragio delle due imbarcazioni.

Sentendo i sopravvissuti le forze dell’ordine cercheranno di raccogliere i nomi di vittime e di dispersi.