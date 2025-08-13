Dramma nel Mediterraneo: barca con migranti si ribalta al largo di Lampedusa, ci sarebbero 20 morti

StrettoWeb

Ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. E’ di almeno 20 morti il bilancio di un naufragio avvenuto a largo di Lampedusa. Al momento, i soccorritori hanno recuperato una ventina di corpi senza vita ma le operazioni stanno continuando. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 80 i superstiti. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

Se le cifre confermate sarebbe il più grave naufragio avvenuto nei pressi di Lampedusa da diversi anni a questa parte.