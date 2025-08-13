Dramma nel Mediterraneo: barca con migranti si ribalta al largo di Lampedusa, ci sarebbero 20 morti

Ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. E’ di almeno 20 morti il bilancio di un naufragio avvenuto a largo di Lampedusa. Al momento, i soccorritori hanno recuperato una ventina di corpi senza vita ma le operazioni stanno continuando. Secondo le prime informazioni, sarebbero circa 80 i superstiti. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

Se le cifre confermate sarebbe il più grave naufragio avvenuto nei pressi di Lampedusa da diversi anni a questa parte.

