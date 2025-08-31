Serie C, il Cosenza perde nel deserto (in tutti i sensi) del “Marulla”. Male anche il Siracusa: altro stop e zero punti in classifica | RISULTATI

Prima interna stagionale, in una condizione precaria e con un ambiente spaccato e in contestazione. Risultato? Sconfitta. Quasi prevedibile. Il Cosenza, la squadra almeno, ci mette l’impegno, ma la Salernitana è più forte e la ribalta, sbancando per 1-2 uno stadio “Marulla” praticamente deserto. Le presenze? Più fuori che dentro. Curve chiuse (su scelta del club) e ultrà fuori dall’impianto, a protestare al grido di “Guarascio vattene”. Ma il termine “deserto” è generale e riguarda anche lo stato del manto erboso, praticamente sabbia. Dentro l’impianto invece i Lupi partono bene, col vantaggio di Mazzocchi, ma Villa pareggia quasi subito e Inglese la ribalta nella ripresa. La squadra di Buscé resta così a un punto dopo due partite.
Non va meglio al Siracusa, che sta già “sprecando” l’entusiasmo per la promozione. Un’estate movimentata ha portato ai ritardi sul mercato, che si è acceso in questi ultimi giorni. E i risultati si vedono. In ritardo è tutta la macchina organizzativa, anche quella tecnica. E pensare che il gol (illusorio) è di un nuovo arrivo, Capanni, ma il Monopoli è ormai osso duro ed esperto in queste categorie, e la ribalta: 1-2 con le reti di Fall e Longo. Dopo due gare, aretusei a zero punti.
Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata
Sabato 30 agosto
Ore 18:00
Cavese – Catania 0-1
Ore 21:00
Foggia – Sorrento 1-0
Potenza – Audace Cerignola 0-0
Trapani – Latina 6-0
Domenica 31 agosto
Ore 18:00
Altamura – Crotone 0-4
Picerno – Giugliano 2-2
Ore 21:00
Benevento – Casertana 2-1
Cosenza – Salernitana 1-2
Siracusa – Monopoli 1-2
Classifica Serie C Girone C
- Catania 6
- Benevento 6
- Salernitana 6
- Monopoli 4
- Potenza 4
- Latina 3
- Crotone 3
- Casertana 3
- Atalanta U23 3
- Audace Cerignola 2
- Picerno 2
- Sorrento 1
- Cosenza 1
- Casarano 1
- Cavese 1
- Giugliano 1
- Siracusa 0
- Altamura 0
- Foggia 0
- Trapani -4
Prossimo turno, 3ª giornata
Sabato 6 settembre
Ore 17:30
Giugliano – Foggia
Sorrento – Trapani
Ore 20:30
Casarano – Benevento
Casertana – Potenza
Catania – Monopoli
Domenica 7 settembre
Ore 17:30
Crotone – Cosenza
Salernitana – Atalanta U23
Ore 20:30
Altamura – Cavese
Audace Cerignola – Siracusa
Latina – Picerno