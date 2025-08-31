Serie C, il Cosenza perde nel deserto (in tutti i sensi) del “Marulla”. Male anche il Siracusa: altro stop e zero punti in classifica | RISULTATI

StrettoWeb

Prima interna stagionale, in una condizione precaria e con un ambiente spaccato e in contestazione. Risultato? Sconfitta. Quasi prevedibile. Il Cosenza, la squadra almeno, ci mette l’impegno, ma la Salernitana è più forte e la ribalta, sbancando per 1-2 uno stadio “Marulla” praticamente deserto. Le presenze? Più fuori che dentro. Curve chiuse (su scelta del club) e ultrà fuori dall’impianto, a protestare al grido di “Guarascio vattene”. Ma il termine “deserto” è generale e riguarda anche lo stato del manto erboso, praticamente sabbia. Dentro l’impianto invece i Lupi partono bene, col vantaggio di Mazzocchi, ma Villa pareggia quasi subito e Inglese la ribalta nella ripresa. La squadra di Buscé resta così a un punto dopo due partite.

Non va meglio al Siracusa, che sta già “sprecando” l’entusiasmo per la promozione. Un’estate movimentata ha portato ai ritardi sul mercato, che si è acceso in questi ultimi giorni. E i risultati si vedono. In ritardo è tutta la macchina organizzativa, anche quella tecnica. E pensare che il gol (illusorio) è di un nuovo arrivo, Capanni, ma il Monopoli è ormai osso duro ed esperto in queste categorie, e la ribalta: 1-2 con le reti di Fall e Longo. Dopo due gare, aretusei a zero punti.

Risultati Serie C Girone C, 2ª giornata

Sabato 30 agosto

Ore 18:00

Cavese – Catania 0-1

Ore 21:00

Foggia – Sorrento 1-0

Potenza – Audace Cerignola 0-0

Trapani – Latina 6-0

Domenica 31 agosto

Ore 18:00

Altamura – Crotone 0-4

Picerno – Giugliano 2-2

Ore 21:00

Benevento – Casertana 2-1

Cosenza – Salernitana 1-2

Siracusa – Monopoli 1-2

Classifica Serie C Girone C

Catania 6 Benevento 6 Salernitana 6 Monopoli 4 Potenza 4 Latina 3 Crotone 3 Casertana 3 Atalanta U23 3 Audace Cerignola 2 Picerno 2 Sorrento 1 Cosenza 1 Casarano 1 Cavese 1 Giugliano 1 Siracusa 0 Altamura 0 Foggia 0 Trapani -4

Prossimo turno, 3ª giornata

Sabato 6 settembre

Ore 17:30

Giugliano – Foggia

Sorrento – Trapani

Ore 20:30

Casarano – Benevento

Casertana – Potenza

Catania – Monopoli

Domenica 7 settembre

Ore 17:30

Crotone – Cosenza

Salernitana – Atalanta U23

Ore 20:30

Altamura – Cavese

Audace Cerignola – Siracusa

Latina – Picerno