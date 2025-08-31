Dentro deserto, fuori il caos. Contestazione degli ultrà del Cosenza: “trema pezzente, Guarascio vattene”

StrettoWeb

Dentro pochi intimi, fuori il pienone. Il paradosso del Cosenza, il paradosso di Cosenza. Questa sera, contro la Salernitana, la prima interna stagionale dei Lupi dopo la retrocessione e un anno di contestazione. Che continua, non si ferma e anzi è più forte che mai. Anche stasera. Il club ha deciso di lasciare le Curve chiuse, gli ultrà hanno deciso di continuare a protestare.

Nello specifico, fuori dallo stadio “Marulla”. Con cori e striscioni. Il destinatario? Sempre lui, ovviamente: Eugenio Guarascio. Da “Guarascio vattene” a “Trema pezzente, il Cosenza è della gente” i contenuti di alcuni striscioni esposti.