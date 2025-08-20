Regionali, Costa (M5S): “in Calabria bisogna fare presto, mi piacerebbe Tridico”

StrettoWeb

“In Calabria c’è l’urgenza di fare presto. E al Pd, in Campania, va lasciato il tempo fisiologico per risolvere le loro questioni interne, ma non troppo”. E’ quanto afferma a “La Repubblica” l’ex ministro Sergio Costa, esponente del Movimento 5 Stelle. “Fico? E’ il nome ideale in Campania, quello che più unisce”, “Manca l’ok di De Luca? È normale che il Pd faccia questo suo processo interno, si voterà a metà novembre. Certo, è meglio non far passare troppo tempo, ma Fico è da settimane al lavoro sul territorio”, evidenzia Costa.

“Regionali Calabria? C’è l’urgenza di fare presto. A me piacerebbe, ma lo dico a nome mio, Pasquale Tridico, sa unire, non è divisivo, è un innovatore e ha lavorato bene come presidente dell’Inps durante i governi Conte. Adesso sta facendo un ottimo lavoro in Europa. Ma non mi permetto di intervenire, saranno i leader a decidere”, conclude Costa.