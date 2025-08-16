Reggio Calabria, video-denuncia di Zimbalatti: “dietro l’Atam alberi giganti, rischio di incendi, cadute e situazioni illecite”. E uno crolla…

StrettoWeb

Il consigliere comunale di minoranza Antonino Zimbalatti ha realizzato e reso pubblico un video-denuncia a un passo dal centro, nello slargo alle spalle dell’Atam. Riguarda l’ampia forestazione presente, con alberi altissimi. “Siamo all’interno dello slargo alle spalle dell’Atam. Questa è la situazione, altamente rischiosa e pericolosa per l’incolumità della gente, con alberi spaventosamente grandi che mettono a repentaglio la sicurezza, oltre a fungere da copertura per situazioni illecite, di infezione, di rischio, di pericolosità, a due passi dal centro”, spiega.

“E’ una zona così bella e interessante, sarebbe bene che si tenesse in pulito e dignitoso, non lasciando questo ben di Dio a rischio di incendio o di gravi complicanze per salute dei cittadini. Siamo a 50 metri dal piazzale dell’Atam o del Parco Botteghelle. E’ una situazione spaventosa. Le conseguenze sono cadute di alberi che si frantumano per il peso”, conclude poi mostrando, nella stessa area, un albero crollato. Di seguito il video.