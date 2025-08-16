Reggio Calabria, che vergogna: grosso ramo d’albero si spezza e cade in Via Marina, nel weekend di Ferragosto e davanti ai turisti (che ci potevano rimettere le penne)

StrettoWeb

Vergogna. L’ennesima. E questa volta il vento e il maltempo neanche c’entrano. Questa mattina, un grosso ramo d’albero si è spezzato ed è crollato in pieno centro, in Via Marina, a Reggio Calabria. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che fosse messa in sicurezza la zona, chiudendo l’area del Lungomare coinvolta. E’ ormai una consuetudine a Reggio Calabria, purtroppo, la caduta di alberi imponenti o il crollo di grossi rami in pieno centro. Eventi che si ripetono con una certa frequenza, anche a distanza di giorni. Con l’aggravante che, questa volta, non c’è vento e neanche maltempo. A mancare è, invece, la manutenzione ordinaria, quella che dovrebbe essere garantita – in forma regolare – per mantenere in salute gli alberi secolari della Via Marina.

Niente di tutto questo. Il Comune è evidentemente impegnato a tagliare nastri e inaugurare piazzette, nonché a organizzare eventi in stile “Festa dell’Unità”, per gli amici di partito. Troppo complesso controllare ed effettuare la manutenzione ordinaria – niente di eccezionale, dovrebbe rappresentare normale amministrazione – in città. Tra l’altro, la vergogna è amplificata dal fatto che oggi è sabato, 16 agosto, il giorno dopo Ferragosto; proprio questo è il periodo in cui più di ogni altro la città pullula di turisti, costretti oggi a osservare da vicino questo scempio. E cosa sarebbe potuto accadere se, proprio in quegli attimi del crollo, qualche turista fosse passato da lì?