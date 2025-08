Reggio Calabria, in via Lia la discarica della vergogna: metri di spazzatura, mobili e materassi | VIDEO

StrettoWeb

Lo scorso 16 giugno ci eravamo occupati di una segnalazione, fatta da una nostra lettrice, riguardante le condizioni in cui versava via Lia a Reggio Calabria. La cittadina segnalava la presenza di una vera e propria discarica, lunga parecchi metri, piena di spazzatura, mobili, materassi e quant’altro. Le sue segnalazioni fatte al Comune non hanno ricevuto una risposta orale o pratica che sia.

Tradotto: oltre un mese e mezzo dopo, è ancora tutto lì. Lo si evince dal video in calce all’articolo. E la nostra lettrice torna a chiedere di far sentire la propria voce visto che ha inviato la lettera sottostante a diversi rappresentanti dell’amministrazione.

“Come appare evidente la situazione ivi rappresentata costituisce gravissima condizione di insalubrità pubblica e privata il cui mantenimento (al netto del degrado evidente) costituisce permanenza di mancanza di un minimo di salubrità e Mina le più elementari condizioni di igiene pubblica. – afferma la nostra lettrice – Costituisce altresì, a mio avviso, ipotesi di reato penalmente perseguibile con responsabilità di chi, in aperta violazione del Codice dell’ambiente, ha creato la discarica abusiva e ipotesi penalmente rilevante a carico di chi è, preposto ad intervenire, omette ogni controllo e programmazione di interventi teso a ripristinare le minime condizioni di salubrità“, conclude.