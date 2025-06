Reggio Calabria, vergogna in via Lia: strada trasformata in discarica pericolosa, c’è anche una bombola del gas | VIDEO

StrettoWeb

Una cittadina di Reggio Calabria ha inviato alla Redazione di StrettoWeb una segnalazione relativamente ad una situazione di totale degrado, scempio e abbandono in via Lia. La strada, come si evince dal video a corredo dell’articolo, mostra come la via sia completamente invasa da rifiuti di ogni genere, nella strada sono presenti metri e metri di discarica a cielo aperto. La cittadina indignata ha affermato: “mi chiamo Maria Polimeni, ed abito in via Veglia, percorro più volte al giorno la via Lia e desidero sottoporre alla Vostra attenzione un video che, seppur fatto male, rende giustizia della situazione attuale del grave degrado ambientale. Tra i vari rifiuti che non sto qui ad elencare, c’è anche una bombola che ritengo molto rischiosa. Alla luce di quanto sopra si richiede da parte della Vostra redazione una segnalazione agli organi competenti per un intervento immediato di bonifica. So che il 16-17 giugno ci sarà a Reggio Calabria in commissione parlamentare d’inchiesta sulla condizione del degrado cronico delle cosiddette “periferie”, premesso che via Lia non è in periferia quindi il degrado è ovunque”.