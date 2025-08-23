Reggio Calabria: degrado imbarazzante in via Lia, la strada è sempre più una discarica | VIDEO

StrettoWeb

Situazione di forte degrado ed abbandono in via Lia a Reggio Calabria. Ormai da mesi, seppur i residenti hanno contattato tutte le istituzioni per una bonifica dell’area (nessuno al momento si è mosso per trovare una soluzione), la zona è sempre più una discarica con rifiuti di ogni tipo assiepati sulla strada, un vero e proprio scempio e vergogna per una città che dovrebbe fare del decoro uno dei cardini fondamentali.

Cumuli imbarazzanti

Come si evince dal video a corredo dell’articolo, via Lia è invasa dalla spazzatura per metri con cumuli imbarazzanti. Da evidenziare che circa due mesi fa avevamo denunciato la l’incuria grazie alla segnalazione di una cittadina.