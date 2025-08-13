Reggio Calabria: uomo scompare in mare tra Siderno e Grotteria, in corso le ricerche

guardia costiera notte
StrettoWeb

Paura e apprensione nella zona Jonica della provincia di Reggio Calabria, precisamente tra Siderno e Grotteria, dove un uomo di 60 anni sarebbe uscito nel pomeriggio a nuotare e non è più tornato a riva. Sul posto, insieme alle motovedette della Guardia Costiera, è presente un elicottero che sta pattugliando la costa per cercare di trovare tracce del malcapitato. Le ricerche proseguiranno anche nella notte.

