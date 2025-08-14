Reggio Calabria, tragedia a Siderno: uomo di 60 anni trovato morto dopo una scomparsa in mare

StrettoWeb

Nelle prime ore del mattino, un tragico ritrovamento ha scosso la comunità di Siderno e Grotteria in provincia di Reggio Calabria. Il corpo senza vita di un uomo di 60 anni, scomparso nel pomeriggio di ieri mentre nuotava, è stato rinvenuto a circa 500 metri dalla riva. L’uomo, di cui si erano perse le tracce, era stato oggetto di una vasta operazione di ricerca condotta da squadre di soccorso locali.

Secondo le informazioni riportate, l’uomo si era recato nel pomeriggio per una nuotata nella zona tra Siderno e Grotteria, ma non è più tornato a riva. Nonostante i tentativi di ricerca, le sue tracce erano rimaste sconosciute fino alle prime ore del mattino, quando un aeromobile in volo di sorveglianza ha finalmente localizzato il corpo, che è stato successivamente recuperato.

Le cause della tragedia sono ancora sotto indagine. Il caso rimane sotto indagine da parte delle autorità competenti.