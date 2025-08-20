Reggio Calabria, trovato senza vita un uomo nel centro storico di Gioiosa Ionica: disposta l’autopsia

StrettoWeb

Il corpo di un uomo, al momento non ancora identificato, è stato scoperto questa mattina in un vicolo del centro storico di Gioiosa Ionica, nei pressi della chiesa di San Rocco. A segnalare la presenza del cadavere sono stati alcuni residenti, che hanno allertato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e chiarire le cause del decesso. La Procura di Locri ha disposto l’autopsia, che sarà determinante per comprendere l’origine della morte. Al momento, nessuna pista investigativa viene esclusa.