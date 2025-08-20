Il corpo di un uomo, al momento non ancora identificato, è stato scoperto questa mattina in un vicolo del centro storico di Gioiosa Ionica, nei pressi della chiesa di San Rocco. A segnalare la presenza del cadavere sono stati alcuni residenti, che hanno allertato i Carabinieri. I militari, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi per ricostruire le ultime ore di vita della vittima e chiarire le cause del decesso. La Procura di Locri ha disposto l’autopsia, che sarà determinante per comprendere l’origine della morte. Al momento, nessuna pista investigativa viene esclusa.
Reggio Calabria, trovato senza vita un uomo nel centro storico di Gioiosa Ionica: disposta l’autopsia
Il corpo senza vita è stato trovato vicino alla chiesa di San Rocco: indagano i Carabinieri, la Procura di Locri ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso
StrettoWeb