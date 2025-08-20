E’ di un uomo, un cittadino extracomunitario presumibilmente di nazionalità indiana, il cadavere trovato stamattina, avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue, in una stradina del centro storico di Gioiosa Ionica. È quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri. Dopo i primi rilievi da parte del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria dell’Arma, il corpo, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri, che coordina le indagini, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Locri per essere sottoposto ad autopsia allo scopo di accertare le cause della morte.
Reggio Calabria, mistero sul cadavere trovato stamattina: era avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue
Il cadavere, presumibilmente di un uomo di nazionalità indiana, è stato rinvenuto in una stradina del centro storico e sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause del decesso
