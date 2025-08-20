Reggio Calabria, mistero sul cadavere trovato stamattina: era avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue

Il cadavere, presumibilmente di un uomo di nazionalità indiana, è stato rinvenuto in una stradina del centro storico e sarà sottoposto ad autopsia per chiarire le cause del decesso

E’ di un uomo, un cittadino extracomunitario presumibilmente di nazionalità indiana, il cadavere trovato stamattina, avvolto in un lenzuolo macchiato in più punti di sangue, in una stradina del centro storico di Gioiosa Ionica. È quanto é emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri. Dopo i primi rilievi da parte del Servizio investigazioni scientifiche del Comando provinciale di Reggio Calabria dell’Arma, il corpo, su disposizione della Procura della Repubblica di Locri, che coordina le indagini, è stato trasferito nell’obitorio dell’ospedale di Locri per essere sottoposto ad autopsia allo scopo di accertare le cause della morte.

