Reggio Calabria, rimossa la parabola abusiva poche ore dopo la segnalazione di StrettoWeb

Dopo la segnalazione di StrettoWeb, la Polizia Municipale di Reggio Calabria, guidata dall’attento e preciso comandante Salvatore Zucco, è prontamente intervenuta per verificare la situazione segnalata dai residenti di via Santa Caterina. Da tempo, infatti, all’altezza del civico 14, un palo della segnaletica stradale era stato trasformato in supporto per l’installazione di una parabola televisiva, posizionata da ignoti in totale spregio delle regole e del decoro urbano. Una vicenda che aveva suscitato l’indignazione dei cittadini, preoccupati che simili episodi potessero rappresentare un precedente pericoloso e favorire forme di degrado in un quartiere centrale della città.

Gli agenti della Polizia Municipale, dopo la segnalazione di StrettoWeb sono intervenuti per verificare la situazione e a seguito dell’intervento, hanno accertato che la parabola non era collegata alla corrente e ne hanno disposto la rimozione immediata tramite gli operatori della Castore, restituendo ordine e legalità all’area interessata. Resta tuttavia il mistero su chi abbia deciso di installarla in quel punto, appropriandosi abusivamente di uno spazio pubblico.

Ancora una volta, l’attenzione e la rapidità d’azione della Polizia Municipale reggina, sotto la guida del comandante Zucco, hanno permesso di risolvere in breve tempo una situazione che rischiava di trasformarsi nell’ennesimo simbolo di degrado urbano.

La vicenda dimostra come la collaborazione tra cittadini e informazione locale possa rivelarsi fondamentale per segnalare criticità e stimolare interventi concreti a tutela del decoro e della vivibilità della città.