A Reggio Calabria la parabola finisce sul palo della segnaletica: il “segnale” è forte e chiaro

“Da qualche mese sulla via santa Caterina all’altezza del civico 14 un palo della segnaletica stradale è diventato utile a qualche cittadino poco rispettoso del senso civico per l’installazione della parabola del proprio appartamento. Tutto questo fa presagire che a breve un altro pezzo di città si trasformerà nella Scampia.. Arghilla… Di turno. Ci si domanda se chi ha il compito di monitorare la città possa fare qualcosa per evitare l instaurarsi di zone franche. Ciò che fa riflettere è che in totale disprezzo delle regole una persona possa decidere di infrangerle. Speriamo che questa situazione di illegalità e di poco decoro possa essere velocemente risolta… La parabola c è il segnale è forte e chiaro”. E’ questa la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria.