Reggio Calabria, paura in via Marina: cade un altro ramo di un albero

Paura nel venerdì pomeriggio di Reggio Calabria a causa della caduta del grosso ramo di un albero nella parte alta della via Marina. La caduta è avvenuta poco oltre l’incrocio con via Bonaventura Palamolla, a due passi dall’ex cinema Orchidea e dalla gelateria Sottozero. L’episodio è avvenuto a pochi giorni di distanza dalla caduta di un altro ramo di un albero, per il quale sono dovuti intervenire Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

I cittadini di Reggio Calabria iniziano ad avere paura: camminare sotto gli alberi della via Marina è diventato un rischio per la propria incolumità?