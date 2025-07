Reggio Calabria, grosso ramo crolla sul Lungomare Falcomatà | VIDEO

StrettoWeb

Attimi di apprensione, pochi minuti fa, sul lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, dove un grosso ramo si è improvvisamente staccato da uno degli alberi che costeggiano la strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona e verificare se altri rami rischiano di precipitare al suolo. La traversa che collega via marina alta con via marina bassa è chiusa al traffico ed è presidiata dalla Polizia Locale, come si evince dalla foto a corredo dell’articolo

Nel primo pomeriggio si è alzato un forte vento di maestrale, che ora è impetuoso, che sta facendo crollare le temperature e che sta provocando dei danni.