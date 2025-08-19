Reggio Calabria, nuova nomina di Falcomatà: l’ex consigliere Gianluca Califano è portavoce del sindaco per la Città Metropolitana

StrettoWeb

Con il decreto numero 18 del 19/08/2025, il sindaco di Reggio Calabria ha decretato il suo nuovo portavoce per la Città Metropolitana. Come spesso accade in questi casi, quando si tratta di nomine, il primo cittadino reggino è in grado di sorprendere. La persona scelta dal sindaco, infatti, è Gianluca Califano. Ex consigliere comunale di Reggio Calabria, il suo mandato si è concluso a ottobre 2023, dopo l’annullamento sulla sentenza del Processo Miramare nei confronti del sindaco.

Califano, da anni impegnato nello sport dilettantistico in città (oggi è massimo esponente del Val Gallico), è balzato agli onori delle cronache locali due anni fa. I motivi? Il fratello, Domenico, è cognato di Virgilio Minniti, attuale presidente della Reggina. Furono numerose e intense, allora, le polemiche, anche perché Gianluca Califano era ancora consigliere. Brunetti, che all’epoca scelse Ballarino per far ripartire il calcio a Reggio Calabria, è esponente di Italia Viva, proprio come Califano, fratello del cognato di Minniti. Un intreccio che generò polemiche, una scelta politica che l’ex f.f. ammise poi pubblicamente.

Di cosa si occuperà Gianluca Califano

Come si legge nel documento, il sindaco decreta di nominare Califano “quale soggetto in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell’incarico, di natura fiduciaria, di Portavoce del Sindaco, ai sensi dell’art.90 del D. Lgs. n. 267/2000, applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali ed il trattamento economico parametrato a quello previsto per la posizione economica d’ingresso nell’”Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”, nei limiti delle risorse iscritte in bilancio per tale finalità e con durata non oltre il mandato sindacale.

Di stabilire che il dott. Gianluca Califano coadiuverà il Sindaco Metropolitano con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Di stabilire che il rapporto di lavoro di cui al presente atto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino al compimento dell’intero mandato sindacale, e che lo stesso sarà risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi delle relative disposizioni di legge, nonché in tutti i casi di cessazione dalla carica del Sindaco metropolitano o per altre motivazioni meglio dettagliate nel contratto di lavoro”.