Reggio Calabria, monta il “caso Califano”. Ripepi: “Falcomatà lo ha scelto per i voti. E i cittadini pagano”

A Reggio Calabria non è passata inosservata, e non poteva essere altrimenti, la scelta di Falcomatà di nominare Gianluca Califano come portavoce della Città Metropolitana. Ex consigliere comunale, è anche fratello del cognato di Virgilio Minniti, presidente della Reggina. Un legame che due anni fa ha generato moltissime polemiche nella scelta di affidare a Ballarino la possibilità di far ripartire il calcio a Reggio Calabria, trattandosi – come poi confermò anche Brunetti – di una scelta politica.

La reazione di Massimo Ripepi: “scelta politica, per la campagna elettorale”

E anche in questo caso si potrebbe trattare di scelta politica, perlomeno secondo quanto emerge dalle reazioni in città e sui social relativamente a questa scelta. Non mancano infatti post e riflessioni sul tema. Una di queste, tra le più sferzanti, è del consigliere Massimo Ripepi, che in una delle sue consuete dirette dice la sua. “Falcomatà ha dato un incarico a Gianluca Califano, esponente di Italia Viva e amico di Ballarino. Brunetti ha dato la Reggina appunto a Ballarino, per il contatto che aveva Gianluca Califano e ora Falcomatà lo ha nominato portavoce alla Città Metropolitana. In piena campagna elettorale. Pensate che storia”.

“Pare che la cifra sia di 2.500 euro netti, ma aspetto la conferma per il documento. Solitamente questo incarico si dà a un giornalista e Califano, pur essendo un bravo ragazzo, non lo è. Era col centrodestra, ora è col centrosinistra. Aveva preso 800 voti ed è chiaro che non lo sceglie come portavoce perché è bravo… Falcomatà lo può fare? Non è illegittimo, certo, ma non si può pagare una persona solo per motivi elettorali. Ha scelto un ex consigliere comunale che fa un altro lavoro – direttore amministrativo nelle scuole – dove doveva starci un bravo giornalista. Lo ha nominato per motivi politici, per gli 800 voti. Perché lui ha i voti e quindi è una scelta per la campagna elettorale. Ribadiamo: è legittima, ma eticamente fuori luogo. Chi ha la peggio? Sempre i cittadini. Siamo noi che paghiamo“, ha aggiunto.