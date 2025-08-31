Reggio Calabria, il pensiero di un turista: “non è il Lungomare più bello d’Italia, ma del mondo. La Biennale di Venezia dovrebbero farla qui, ma…” | INTERVISTA

StrettoWeb

A margine del raduno delle Fiat 500 in Via Marina a Reggio Calabria, Graziano Tomarchio – in uno dei suoi servizi per StrettoWeb – ha intercettato un turista, un signore della provincia di Cosenza, che ha detto la sua sulla città: “molto bella, meriterebbe molto di più. Questo non è il più bel Lungomare d’Italia, ma del mondo. Cosa meriterebbe? La pulizia, i cittadini dovrebbe pulirla. Io vedo una bellissima città ma lasciata un po’ a se stessa, non è rispettata né valorizzata, che siano i cittadini o l’Amministrazione. Io la Biennale di Venezia cercherei di farla qua, cercherei di far venire gli attori qua” ha affermato.

Di seguito l’intervista completa.