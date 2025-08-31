Reggio Calabria, successo per il Raduno di Fiat 500: sul Lungomare si balla e si canta, Falcomatà scatenato

StrettoWeb

Grande divertimento a Reggio Calabria, in questa ultimo giorno di agosto. Il lungomare Falcomatà, infatti, ha accolto il raduno di Fiat 500 provenienti da tutto il Sud, con delegazioni importanti che sono arrivate dalla Sicilia. Si tratta di un importante evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, che anche quest’anno è stato una vetrina nazionale per la città, in grado di accogliere circa 200 macchine, che hanno sfilato tra il lungomare e il Corso Garibaldi. Oltre al raduno delle auto, sulla via Maina si canta e si balla con il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, scatenato in varie danze tipiche della nostra bellissima terra.

Falcomatà: “grande festa che esalta le bellezze della nostra città”

Il Lungomare monumentale Falcomatà ha accolto il 14° raduno ‘Fiat 500 Bronzi di Riace’. Un momento accompagnato dal calore contagioso di un pubblico entusiasta ed interessato, al quale ha fatto gli onori di casa il Sindaco Giuseppe Falcomatà: “una grande festa e una grande emozione vedere la nostra città invasa da ‘pezzi pregiati’, il cui fascino resiste al tempo e riesce ad attrarre migliaia di appassionati da ogni parte del Paese. L’automobile Fiat 500 racchiude un pezzo di storia della motorizzazione italiana ed è giusto celebrarla, così come fa l’instancabile Enzo Polimeni”. “Lui, come tanti illustri insigniti del San Giorgio d’Oro – ha continuato il Sindaco – sente addosso la responsabilità di far crescere la nostra città, attraverso eventi ed appuntamenti in grado di esaltarne le bellezze e le peculiarità. E il 14° raduno delle Fiat 500 è riuscito a far diventare il cuore della città, un parco urbano dedicato alla bellezza di questi modelli, la cornice perfetta per uno scenario unico e irripetibile, nel quale colori e motori hanno reso ancora più magico il km più bello d’Italia”.

In alto il video e le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.