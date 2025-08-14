Reggio Calabria e la “fontana di rifiuti” a Piazza Carmine, Ripepi: “intanto il sindaco è impegnato tra inaugurazioni e passerelle”

StrettoWeb

“Mentre il Sindaco è impegnato tra inaugurazioni e passerelle a eventi che provano a mascherare i problemi reali, il cuore di Reggio Calabria cade a pezzi. La fontana di Piazza Carmine, uno dei simboli del centro città, è spenta, sporca e abbandonata: niente acqua; bottiglie e spazzatura ovunque; nessuna manutenzione da mesi. Basta con la facciata di una città “da cartolina” solo per i social e la stampa: il degrado è sotto gli occhi di tutti, e non si nasconde con i tagli del nastro. Reggio merita cura vera, non scenografie temporanee. Chi governa ha il dovere di ridare dignità agli spazi pubblici”.

Così, sui social, il consigliere Massimo Ripepi commenta la “fontana di rifiuti” che si trova a Piazza Carmine, a qualche giorno dalla denuncia di un cittadino, pubblicata su StrettoWeb.