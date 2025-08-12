Non esce acqua ma spazzatura: cittadino denuncia lo stato di degrado della fontana di Piazza Carmine | FOTO

StrettoWeb

“Vorrei segnalare a codesta redazione le condizioni della ‘fontana’ della centralissima e storica Piazza Carmine, così come è evidenziato dalle foto di oggi 12 agosto 2025. Le immagini sono eloquenti e certificano nel migliore dei modi, inequivocabilmente, l’inadeguatezza della classe politica che amministra la nostra città da dieci e passa anni“. Inizia così la segnalazione di un cittadino di Reggio Calabria alla redazione di StrettoWeb. Allegato a quanto scritto, anche le immagini che trovate nella nostra gallery e che testimoniano lo stato della fontana di Piazza Carmine.

Il nostro lettore ha scritto ‘fontana’ fra virgolette e ha fatto bene: manca l’elemento principale, l’acqua; assente anche la manutenzione e la pulizia; presenti, invece, bottiglie vuote e spazzatura. Tutti gli ingredienti per diventare una discarica.

Il cittadino sottolinea l’inadeguatezza dell’amministrazione Falcomatà nel provvedere anche ai bisogni primari e ordinari della città. E aggiunge un aspetto importante: le periferie denunciano continui problemi da tempo, ma anche il centro ha le sue zone di degrado.

“Alla maggior parte di noi cittadini basterebbe l’ordinario. Quelli come me, che hanno una certa età, spesso rimpiangono le bancarelle di qualche decennio fa, punto di riferimento e di socialità, ormai sbiadito ricordo di tempi passati. Vederla ridotta così provoca una tristezza persistente che non va più via. Credo che sia giusto che tutti sappiano come viene maltrattata la nostra città, non solo le zone periferiche, ma anche il suo centro storico“, conclude.