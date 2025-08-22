Reggio Calabria, bambina di 7 anni precipita dal quinto piano: è ricoverata in rianimazione

StrettoWeb

E’ una bambina di sette anni la piccola che è precipitata ieri sera dal quinto piano di un palazzo a Reggio Calabria. La bimba si trova ora ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione del GOM. Le sue condizioni restano critiche ma stabili. Nel corso della notte i medici hanno dovuto effettuare un delicato intervento d’urgenza con l’inserimento di un drenaggio toracico, necessario a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. La piccola ha subito fratture multiple, tra cui quella della mandibola, oltre a uno spostamento del bacino. Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori accertamenti per valutare l’eventuale necessità di un intervento neurochirurgico ma al momento non sembra necessario.

L’incidente si è verificato nella zona sud della città. Secondo le prime ricostruzioni, la bambina si trovava in casa quando, per motivi ancora in fase di accertamento, è precipitata nel vuoto. I soccorsi sono stati immediati: all’arrivo del 118 la piccola era in condizioni critiche ma cosciente. Stabilizzata sul posto, è stata trasferita d’urgenza in ospedale con codice rosso. Sulla vicenda indagano i Carabinieri, impegnati a chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.