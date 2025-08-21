Tragedia a Reggio Calabria, bambino precipita dal quarto piano: è in condizioni gravissime

StrettoWeb

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi nella zona dello Stadio a Reggio Calabria, dove un bambino è caduto dal balcone di un’abitazione situata al quarto piano. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli operatori del 118 e le forze dell’ordine, mentre numerosi residenti, richiamati dalle urla e dal trambusto, hanno assistito alla drammatica scena con grande apprensione.

Nonostante il volo da un’altezza considerevole, il piccolo è stato trovato ancora in vita, ma le sue condizioni sono state giudicate estremamente gravi. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’incidente, è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le autorità hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.