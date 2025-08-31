Reggina, Trocini: “abbiamo faticato, non bene nel primo tempo”. Minniti: “siamo contenti, ma c’è da migliorare”

StrettoWeb

“Abbiamo faticato nell’approccio, non bene il primo tempo ma meglio il secondo. In una partita totalmente in pugno siamo dovuti andare ai rigori, ma sono contento per il passaggio del turno. Meglio che questa gara arrivi oggi, ci fa capire cosa ci aspetterà in campionato. Loro hanno fatto una pressione devastante nel primo tempo, ma non poteva durare per sempre, e noi avevamo la qualità e le occasioni per portarla a casa. Le scelte? Quest’anno sarà un insieme di valutazioni legate all’avversario, al momento e allo stato di forma di tutti. Mungo sta bene, mentre Porcino è partito bene ma poi non ha avuto un momento brillante. Vado a sensazioni. Sicuramente volevo dare minutaggio a Di Grazia e a Montalto”.

Così mister Trocini a Radio Febea dopo Reggina-Vibonese. “Nel primo tempo hanno inciso le misure ridottissime del campo, non siamo riusciti a fare quattro passaggi di fila, ma ci sta oggi non essere al top, a maggior ragione per chi deve vincere”.

Le parole del presidente Minniti

Ai microfoni di Radio Febea, anche il presidente Minniti: “l’obiettivo è vincere il campionato. Oggi siamo contenti perché quando si vince si è sempre contenti, però c’è da migliorare”.