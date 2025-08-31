Coppa Italia Serie D, la Reggina batte la Vibonese ai rigori (e a fatica): 1-1 ai tempi regolamentari, con i rossoblu sotto di un uomo

StrettoWeb

La Reggina passa il turno di Coppa Italia Serie D, avendo la meglio di un’ostica Vibonese, ma solo ai rigori. Ai tempi regolamentari, infatti, finisce 1-1. I rossoblu si confermano osso duro, mettendo in difficoltà gli amaranto, imballati soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, il gol del pari (vantaggio di Ragusa) ospite arriva a cinque minuti dalla fine, con la Vibonese in dieci uomini. Ai rigori, il protagonista è Lagonigro, che si riscatta dopo l’errore sul gol dell’1-1. Resta però molto da fare, ancora. Trocini deve lavorare su una squadra che, alla prima stagionale, non ha affatto convinto.

La partita

Si gioca davanti a quasi 1.000 spettatori (931 amaranto e 54 ospiti). Trocini sceglie Mungo per Porcino e Ferraro per Montalto (Edera out per un virus intestinale, al suo posto convocato Zenuni), ma la squadra non ingrana. Imballata, è tenuta bene a bada dalla Vibonese, che nel primo tempo fa anche meglio. Di occasioni, però, ben poche. Nella ripresa il tecnico amaranto inserisce Porcino e Montalto, aumenta i giri del motore e i risultati si vedono, quasi subito. All’ora di gioco, infatti, arriva il gol: corner, spizzata di Blondett, tap-in di Ragusa. 1-0. La squadra si accende e Barillà sfiora per ben due volte il raddoppio: nella seconda occasione, colpisce anche un palo. E intanto la Vibonese resta in 10 per il rosso a Balla, che entra duro su Laaribi. La compagine amaranto sembra in gestione, ma all’85’ arriva la doccia gelata: Lagonigro esce male, la Vibonese pareggia con Hernandez, in inferiorità numerica.

Sono così i rigori a decidere chi passa il turno: non sbagliano Ragusa, Carnevale e Montalto, mentre Lagonigro si riscatta respingendo i penalty di Hernandez e Mangiaracina. Grillo realizza col cucchiaio, Correnti sbaglia ma Laaribi no, per il 4-2 finale. La Reggina passa al turno successivo, ma che fatica.