Reggina, si apre la terza fase della campagna abbonamenti: info e prezzi

Al via la terza fase della campagna abbonamenti della Reggina, dopo la chiusura della seconda, che ha fatto registrare numeri superiori rispetto a quelli dell’anno scorso. “Sarà possibile sottoscrivere il proprio abbonamento presso lo Store Ufficiale corso Garibaldi n. 505 ne seguenti giorni e orari: dal 29 agosto al 9 settembre dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 17 alle 20. Chiuso la domenica e il lunedì mattina. On line sul portale Vivaticket e presso il punto vendita autorizzato BCENTERS a partire dal 17 agosto (via Via Sbarre Centrali 260/b Reggio Calabria – Orario continuato 9.00/19.30). E’ necessario presentarsi muniti di documento d’identità” si legge in una nota.

Il club comunica che, “per la stagione in corso, non è prevista la Giornata Amaranto. Una scelta dettata dalla volontà di premiare la vicinanza dei propri tifosi, garantendo loro la possibilità di assistere a tutte le partite casalinghe con un’unica formula, l’abbonamento infatti sarà valido per tutte le 17 gare interne di campionato, senza esclusioni”.

I prezzi