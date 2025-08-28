Reggina, si chiude la fase 2 della campagna abbonamenti: il numero definitivo

StrettoWeb

Si è chiusa anche la fase 2 della campagna abbonamenti della Reggina. Dopo la prima, riservata ai vecchi abbonati, anche la seconda ha fatto registrare numeri in miglioramento rispetto all’anno scorso. Allo scoramento di luglio, nella tifoseria, ha fatto seguito una ritrovata fiducia dopo gli arrivi di Blondett, Di Grazia e Montalto, oltre alla certezza di non dover battagliare – nel girone I – con vere e proprie corazzate, ovviamente sulla carta, perché sarà poi il campo (come sempre) a parlare.

Il numero definitivo degli abbonati è stato ufficialmente annunciato dal club sui canali social. “2.811 cuori che battono insieme a noi” ha scritto. Il dato, dunque, supera le 2.800 tessere.