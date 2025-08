Ponte sullo Stretto, trenta No Ponte assaltano Salvini a Torre Faro: cordone della Polizia per evitare lo scontro. Le urla di Accorinti | VIDEO

StrettoWeb

La Polizia ha dovuto formare un cordone di sicurezza questa sera a Torre Faro per evitare lo scontro tra una trentina di facinorosi No Ponte e la sicurezza del Ministro Salvini, appena giunto in riva allo Stretto per celebrare l’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. Tra i facinorosi, in prima fila l’ex Sindaco Renato Accorinti che ha urlato parole poco eleganti nei confronti del vice premier, come se fosse l’ultimo degli scalmanati e non avesse un briciolo di senso delle istituzioni. Altri personaggi con il megafono si sono avvicinati all’auto con Salvini evidentemente cercando lo scontro, e soltanto la Polizia li ha dovuti allontanare con la forza.

Le immagini nel video di seguito: