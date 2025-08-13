Ponte sullo Stretto, Salvini a Rete 4: “è una grande idea di sviluppo per tutta Italia”

StrettoWeb

Il Ministro Matteo Salvini ospite di Zona Bianca, programma di Rete 4 presentato dal giornalista Giuseppe Brindisi, ha parlato di Ponte sullo Stretto. “L’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia è una grande idea di sviluppo per l’Italia ed un’opportunità per i giovani, in quanto darà 120 mila posti di lavoro. Basta ore di coda a Villa ed a Messina con un pedaggio che sarà inferiore a 10 euro. Sono dispiaciuto che alcuni sono contrari a questa grande opera“, rimarca Salvini

“Sono orgoglioso di quanto abbiamo fatto in questi anni perchè faremo un qualcosa di utile per la nostra nazione. I lavori? Partiranno in autunno e saremo visti da tutto il mondo”, conclude Salvini.